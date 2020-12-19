2020/12/19 | 17:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور :بلدية الشطرة لازالت تستخدم الطمر الصحي رغم قرار بغلقه لمخالفته الضوابط البيئية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور :بلدية الشطرة لازالت تستخدم الطمر الصحي رغم قرار بغلقه لمخالفته الضوابط البيئية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور :بلدية الشطرة لازالت تستخدم الطمر الصحي رغم قرار بغلقه لمخالفته الضوابط البيئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).