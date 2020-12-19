2020/12/19 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن اعادة مواد لعدم اكتمال أوراقها الأصولية في منفذ ميناء ابو فلوس بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ابو فلوس بمحافظة البصرة، أعادت حاويتين تحتويان على مادة (كارتون فارغ موسوم صنع في العراق) بوزن إجمالي (12طن و 200كغم) المنشأ الإمارات، وذلك لعدم اكتمال أوراقها الأصولية”.

واضافت ان “البضاعة اعيدت وفق محضر اصولي من الجهات ذات العلاقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعيد مواد لعدم اكتمال أوراقها الأصولية في ميناء ابو فلوس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعيد مواد لعدم اكتمال أوراقها الأصولية في ميناء ابو فلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).