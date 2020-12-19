زيدان: تمنيت اللعب بجانب بنزيما.. ولا أريد فعل شيء غبي مع هازارد

2020/12/19 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، غدًا الأحد، في الجولة 14 من الليجا.

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