المالية النيابية تكشف عن الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية حتى الان

2020/12/19 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية عن الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية حتى الان .

وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي حضرته ” خبر برس ” ان ” ديوان الرقابة المالية ارسل كتابا رسميا الى مجلس النواب في 25/ 11 محتواه عن الحسابات الختامية ، وابلغنا ان هناك دوائر ووزارات لا ترسل حساباتها الختامية ولانعرف موقفها لنتمكن بالتالي من جرد الموقف المالي للعراق “، واشارت الى ان ” ديوان الرقابة المالية ارسل تاكيدا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن دوائر حكومية واخرى دوائر تمويل ذاتي لم تقدم حساباتها الختامية “.

واضافت ان ” الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية ، وهذا مدقق لغاية 4/ 10 / 2020 ، هي مفوضية الانتخابات منذ 2015 لغاية 2019

المحكمة الجنائية العراقية لم تقدم حسابات 2013- 2014

مجلس محافظة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2016

محافظة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2016

بلدية السماوة لم تقدم حسابات منذ 2016

مديريىة تربية نينوى لم تقدم حسابات منذ 2013

جامعة الفرات الاوسط التقنية لم تقدم حسابات منذ 2017

هيئة التعليم التقني لم تقدم حسابات منذ 2017

جامعة الكرخ للعلوم لم تقدم حسابات منذ 2016

الجامعة العراقية لم تقدم حسابات منذ 2016

جامعة الموصل لم تقدم حسابات منذ 2014

جامعة نينوى لم تقدم حسابات لم تقدم منذ 2016

جامعة الحمدانية لم تقدم حسابات منذ 2016

جامعة تلعفر لم تقدم حسابات منذ 2016

ديوان وزارة الثقافة لم تقدم حسابات منذ 2016

البعثات الدبلوماسية والقنصليات خارج العراق لم تقدم حسابات منذ 2017- 2018

ديوان وزارة الزراعة لم تقدم حسابات منذ 2015-2019

دائرة البيطرة لم تقدم حسابات منذ 2017

دائرة الارشاد الزراعي لم تقدم حسابات منذ 2018 – 2019

دائرة الغابات والتصحر لم تقدم حسابات منذ 2016

مديرية زراعة بغداد لم تقدم حسابات منذ 2017

مديرية زراعة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2017

دائرة صحة بغداد الكرخ لم تقدم حسابات منذ 2016

وتابعت القول ان ” الدائرة التي احتلت المرتبة الاولى بعدم تقديم حسابات ختامية هي دائرة صحة ذي قار منذ 2009 ، ويفترض ان تقدم حسابات لغاية 2019 باعتبارها سنة مالية منتهية ، وتليها دائرة صحة واسط لم تقدم حسابات منذ 2010 “.

مؤسسة السجناء السياسيين لم تقدم حسابات منذ 2012

هيئة الحماية الاجتماعية لم تقدم حسابات منذ 2016

دائرة المحاسبة ، المسؤولة عن الحساب الختامي لجمهورية العراق ، لم تقدم حسابات منذ 2017 ، لانها تعتمد على عموم مؤسسات ودوائر البلد.

سلطة الطيران المدني لم تقدم حسابات منذ 2015

مديرية بلدية محافظة بغداد لم تقدم حسابات منذ 2016 -2019

واكدت عضو اللجنة المالية النيابية ان ” عدم تقديم هذه الدوائر حساباتها سيعطل كل الحسبات الختامية للدولة العراقية “، مطالبة الاسراع بارسالها والا سنطلب في اللجنة المالية حجب الرواتب عن هذه الدوائر .

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