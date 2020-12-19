نائب:قرار رفع سعر الدولار حصل لعدم امتلاك الحكومة سياسة اقتصادية حقيقية

2020/12/19 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، السبت، رفع سعر بيع الدولار في الاسواق العراقية بانه نتاج غياب السياسة الاقتصادية الحقيقية المنقذة

وقال عباس في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “سياسة الحكومة المالية الجديدة ستؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة وستذهب بالبلاد نحو الهاوية”، لافتا الى ان “رفع سعر بيع الدولار حصل باتفاق بين الحكومة ومحافظ البنك المركزي”.

واضاف ان “الحكومة تحاول ايجاد حلول سريعة للازمة الاقتصادية عبر رفع سعر الدولار لعدم امتلاكها سياسة اقتصادية حقيقية”، مبينا ان “البنك المركزي ضخ في الاسواق اكثر من 240 مليون دولار خلال اليوميين الماضيين”.

واعلن وزير المالية، علي علاوي، اليوم السبت.



رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مؤكدا “ايقاف التعيينات كافة في موازنة العام المقبل”.

واعلن وزير المالية، في وقت سابق من اليوم السبت.



رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مؤكدا ايقاف التعيينات كافة في موازنة العام المقبل.انتهى 25 ت

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