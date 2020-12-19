معاني اسماء المدن العراقية !

2020/12/19 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / سرى العبيدي

1- “بغداد” ، كلمة فارسية تعني “بستان العطايا” وبالسومرية تعني “قلعة الصقر” !

2- “النجف” ، الأرض المرتفعة ، والتي لا يعلوها الماء !

3- “كربلاء” ، بابلية تعني “قرب الاله” او “قربان الاله” ، وبالعربية “الأرض الرخوه” !

4- “الانبار” ، كلمة عربية تعني مخزن الأسلحة والحبوب ، والرمادي” تنسب إلى “لون الأرض” او فصيلة من الذئاب ، بناها الوالي العثماني “مدحت باشا” !

5- “واسط” ، سميت بهذا الاسم لموقعها المتوسط بين “البصرة و الكوفة و خراسان” ، بناها “الحجاج بن يوسف الثقفي” ، “الكوت” ، البناء او القلعة الى جانب الماء او أرض أحاط بها الماء !

6- “بابل” ، تعني “بوابة الاله” او مدينة “الصوف” ، “الحلة” ، سميت بذلك لحسن منظرها فهي كالحله اي “الحليه” !

7- “القادسية” ، تنسب لوجود قرية “القادسية” ، حيث جرت المعركة ، “الديوانية” وتعني دار الضيافة واول من بناها وسكنها “حمد الحمود الخزعلي” !

8- “ذي قار” ، المكان الذي جرت فيه معركة “ذي قار” ، وينسب لوجود عيون مياه عذبة ، “الناصرية” وتنسب الى بانيها “ناصر الأشيقر” سنة 1870م !

9- “ميسان” ، تنسب إلى مملكة قديمة للسلوقين وتعني بالارامية الماء الاسن او مياه المستنقعات ، و “العمارة” تنسب الى تعميرها من قبل الشيخ “عبد القادر” شيخ بني “لام” ، او الشيخ “عمارة البغدادي” !

10- “السماوة” ، الارض المستوية التي لا حجر بها ولا علو او ارتفاع ، و”المثنى” تنسب للقائد العربي “المثنى بن حارثة الشيباني” !

11- “البصرة” ، بالعربية تعني “الحجارة البيضاء” ، وبالكلدانية تعني “بوابة الصحراء” !

12- “ديالى” ، سومرية وتعني “ديلاس” وتعني “النهر” ، “بعقوبة” ، ارامية تعني استراحة القوافل او بيت الحارس او بيت العقوبة !

13- “صلاح الدين” ، تنسب إلى “صلاح الدين الأيوبي ” ، “تكريت” ، اكدية تعني القلعة الحصينة وبالفارسية تعني المرأة ذات الثدي الواحد !

14- “كركوك” ، السريانية تعني “القلعة” ، وبالسومرية تعني “النار الملتهبة” !

15- “الموصل” تعني الأرض الموصلة بين “ العراق والشام” ، “نينوى” ، اشورية تعني “الهة السمك” او “الحوت نيناوا” !

16- “اربيل ” ، كلمة اشورية تعني “الالهة الاربع” ، و “هولير” تعني “معبد الشمس” !

17- “السليمانية” ، تنسب إلى “سليمان باشا” والد “ابراهيم باشا بابان” مؤسس المدينة !

18- “دهوك” ، تعني بالكردية “مكيالين” او “صاعين” او “بيضتين” ، كناية عن الجبلين اللذان تقع بينهما !!

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