المفوضية العليا لحقوق الانسان: يجب العمل بشكل جماعي ليحصل الايزيديين على حقوقهم

2020/12/19 | 17:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد التقى رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الدكتور عقيل الموسوي الناشط الايزيدي مراد اسماعيل بحضور نائب رئيس المفوضية، “علي الجربا” والسادة الدكتور علي البياتي وزيدان العطواني اعضاء مجلس المفوضين للبحث بملفات تتعلق بالمكون الايزيدي.وتطرق الطرفان في الاجتماع الى الكثير من القضايا التي تخص المجتمع الايزيدي داخلياً وخارجيا، واثنوا على ما …

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