البنك المركزي يحدد الأسعار الرسمية لصرف الدولار

2020/12/19 | 17:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، الأسعار الرسمية لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وجاء في بيان صدر عن البنك المركزي تلقى “النور نيوز”، انه “خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة …

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