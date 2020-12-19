رسمياً .. البنك المركزي العراقي يعلن تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار

2020/12/19 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي العراقي، السبت،

بياناً اعلن فيها رسمياً تغيير سعر

صرف الدينار امام الدولار.

وقال البنك في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "خلال الأشهر الأخيرة من

هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع

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