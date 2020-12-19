التميمي تكشف الدوائر الحكومية الرافضة لكشف حساباتها الختامية وتهدد بحجب رواتبها

المعلومة / بغداد
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، السبت، الدوائر الحكومية التي ترفض كشف حساباتها الختامية.
وقالت التميمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نوفل الناشي ، إن “ديوان الرقابة المالية ارسل الى مجلس النواب كتابا رسميا في 25/ 11 محتواه عن الحسابات الختامية قال ان هناك دوائر ووزارات لا ترسل حساباتها الختامية ولانعرف موقفها لنتمكن بالتالي من جرد الموقف المالي للعراق، وارسل تاكيد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، حيث هناك دوائر حكومية واخرى تمويل ذاتي”.
وأضافت، أن “الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات وهذا مدقق لغاية 4/ 10 / 2020
وهي مفوضية الانتخابات لم تقدم منذ 2015 لغاية 2019
المحكمة الجنائية العراقية لم تقدم حسابات 2013- 2014
مجلس محافظة نينوى لم تقدم منذ 2016
محافظة نينوى لم تقدم منذ 2016
بلدية السماوة منذ 2016
مديريىة تربية نينوى لم تقدم منذ 2013
جامعة الفرات الاوسط التقنية منذ 2017
هيئة التعليم التقني منذ 2017
جامعة الكرخ للعلوم لم تقدم منذ 2016
الجامعة العراقية منذ 2016
جامعة الموصل منذ 2014
جامعة نينوى لم تقدم منذ 2016
جامعة الحمدانية منذ 2016
جامعة تلعفر منذ 2016
ديوان وزارة الثقافة لم تقدم منذ 2016
البعثات الدبلوماسية والقنصليات خارج العراق لم تقدم منذ 2017- 2018
ديوان وزارة الزراعة لم تقدم حسابات منذ 2015-2019
دائرة البيطرة منذ 2017
دائرة الارشاد الزراعي منذ 2018 – 2019
دائرة الغابات والتصحر منذ 2016
مديرية زراعة بغداد منذ 2017
مديرية زراعة نينوى منذ 2017
دائرة صحة بغداد الكرخ منذ2016
الدائرة التي احتلت المرتبة الاولى التي لم تقدم حسابات هي دائرة صحة ذي قار منذ 2009 ويفترض ان تقدم حسابات لغاية 2019 باعتبارها سنة مالية منتهية
كذلك تليها دائرة صحة واسط لم تقدم 2010
مؤسسة السجناء السياسيين لم تقدم منذ 2012
هيئة الحماية الاجتماعية منذ 2016
دائرة المحاسبة ، المسؤولة عن الحساب الختامي لجمهورية العراق ، منذ 2017
لانها تعتمد على عموم البلد
سلطة الطيران المدني منذ 2015
مديرية بلدية محافظة بغداد منذ 2016 -2019
واعتبرت أن “عدم تقديم هذه الدوائر حساباتها سيعطل كل الحسابات الختامية للعراق ونطلب الاسراع بارسالها والا سنطلب في اللجنة المالية حجب الرواتب عن هذه الدوائر”.
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