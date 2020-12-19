الكشف عن آخر تطورات مشروع مطار الديوانية التجاري

2020/12/19 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانيةكشفت هيأة استثمار محافظة الديوانية، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، عن آخر التطورات بشان مشروع مطار الديوانية التجاري.وقال رزاق شُبر، مدير الهيئة في الديوانية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء، سبق وان قرر سحب المشروع من الشركة الكويتية نظرا للتلكؤ في العمل".واضاف ان "المجلس قرر منح الهيأة الوطنية للاستثمار صلاحية دعوة الشركات، وقامت الهيئة بالاعلان..لكن لغاية الان لم تقدم اي شركة رصينة".واشار شُبر الى ان "المطار تجاري لنقل البضائع بنسبة 80٪؜ منه و20٪؜ مدني للمسافرين".

وفي وقت سابق، أكدت هيأة استثمار الديوانية، سحب رخصة استثمار مطار الديوانية من الشركة الكويتية بعد التلكؤ في العمل، مبينة أن فرصة الاستثمار متاحة الآن لمن يرغب بالاستثمار ولكن وفق شروط.

وقال رئيس الهيئة رزاق شبر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مطار الديوانية التجاري الذي صوت مجلس الوزراء على انشائهُ سنة 2015 أحيل في وقتها إلى شركة كويتية من أجل انشائه إلا أن تلكؤ الشركة طيلة الفترات السابقة دفع هيئة الاستثمار الوطنية لسحب إجازة الاستثمار من تلك الشركة".

وأضاف، أن "بعد قرار سحب العمل والإجازة من تلك الشركة التي أحيل لها المطار، فان فرصة انشاء هذا المطار اصبحت متاحة للجميع على أن تكون الشركات التي ترغب بالاستثمار، لديها اعمال مماثلة ومن تلك الاعمال هي انشاء وادارة مطارات دولية".

وتابع، شبر، أن "المطار سيكون بنسبة 80% مطار مخصص للأعمال التجارية وهو هذا الهدف الأساسي من انشائه وهو المطار الوحيد الذي سيكون بهذا التخصص فيما ستكون نسبة الـ20% الاخرى هي للاغراض المدنية والسفر".

وأشار إلى أن "المطار مهم بالنسبة للمحافظة كونها لا تملك أي مشروع إستراتيجي وأن وجودهُ قرب الطريق السريع الدولي الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد يعد من المميزات المهمة لهذا المشروع".

وقالت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، أمس الأحد، إن نسبة الفقر في المحافظة ارتفعت إلى مستويات عالية، مبينة أن المحافظة تخلو من المشاريع الاستثمارية وأبناءها ليس لديهم فرص عمل في القطاع الخاص.

وذكر النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس الحمزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "خط الفقر ارتفع في المحافظة إلى مستويات عالية، حيث وصلت نسبته إلى 47%؜، بسبب اعتماد المحافظة على الموازنة العامة الاتحادية فقط، فلا يوجد لديها أي موارد أخرى وتفتقد للمناطق الصناعية ولا يوجد فيها مناطق سياحية بحسب قول المسؤول المحلي".

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