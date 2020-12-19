المالية النيابية تكشف عن الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية .. وتحذر من حجب رواتب تلك المؤسسات

2020/12/19 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية حتى الان ، محذرة من انها ستطلب رسميا حجب الرواتب عن هذه الدوائر في حال عدم ارسال تلك الحسابات .وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي ان " ديوان الرقابة المالية ارسل كتابا رسميا الى مجلس النواب في 25/ 11 محتواه عن الحسابات الختامية ، وابلغنا ان هناك دوائر ووزارات لا ترسل حساباتها الختامية ولانعرف موقفها لنتمكن بالتالي من جرد الموقف المالي للعراق "، واشارت الى ان " ديوان الرقابة المالية ارسل تاكيدا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن دوائر حكومية واخرى دوائر تمويل ذاتي لم تقدم حساباتها الختامية ".واضافت ان " الدوائر الحكومية التي لم تقدم حسابات ختامية ، وهذا مدقق لغاية 4/ 10 / 2020 ، هي مفوضية الانتخابات منذ 2015 لغاية 2019المحكمة الجنائية العراقية لم تقدم حسابات 2013- 2014مجلس محافظة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2016محافظة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2016بلدية السماوة لم تقدم حسابات منذ 2016مديريىة تربية نينوى لم تقدم حسابات منذ 2013جامعة الفرات الاوسط التقنية لم تقدم حسابات منذ 2017هيئة التعليم التقني لم تقدم حسابات منذ 2017جامعة الكرخ للعلوم لم تقدم حسابات منذ 2016الجامعة العراقية لم تقدم حسابات منذ 2016جامعة الموصل لم تقدم حسابات منذ 2014جامعة نينوى لم تقدم حسابات لم تقدم منذ 2016جامعة الحمدانية لم تقدم حسابات منذ 2016جامعة تلعفر لم تقدم حسابات منذ 2016ديوان وزارة الثقافة لم تقدم حسابات منذ 2016البعثات الدبلوماسية والقنصليات خارج العراق لم تقدم حسابات منذ 2017- 2018ديوان وزارة الزراعة لم تقدم حسابات منذ 2015-2019دائرة البيطرة لم تقدم حسابات منذ 2017دائرة الارشاد الزراعي لم تقدم حسابات منذ 2018 - 2019دائرة الغابات والتصحر لم تقدم حسابات منذ 2016مديرية زراعة بغداد لم تقدم حسابات منذ 2017مديرية زراعة نينوى لم تقدم حسابات منذ 2017دائرة صحة بغداد الكرخ لم تقدم حسابات منذ 2016وتابعت التميمي ان " الدائرة التي احتلت المرتبة الاولى بعدم تقديم حسابات ختامية هي دائرة صحة ذي قار منذ 2009 ، ويفترض ان تقدم حسابات لغاية 2019 باعتبارها سنة مالية منتهية ، وتليها دائرة صحة واسط لم تقدم حسابات منذ 2010 ".واكدت التميمي ان " مؤسسة السجناء السياسيين لم تقدم حسابات منذ 2012هيئة الحماية الاجتماعية لم تقدم حسابات منذ 2016دائرة المحاسبة ، المسؤولة عن الحساب الختامي لجمهورية العراق ، لم تقدم حسابات منذ 2017 ، لانها تعتمد على عموم مؤسسات ودوائر البلد.سلطة الطيران المدني لم تقدم حسابات منذ 2015مديرية بلدية محافظة بغداد لم تقدم حسابات منذ 2016 -2019واكدت عضو اللجنة المالية النيابية ان " عدم تقديم هذه الدوائر حساباتها سيعطل كل الحسبات الختامية للدولة العراقية "، مطالبة الاسراع بارسالها والا سنطلب في اللجنة المالية حجب الرواتب عن هذه الدوائر ./انتهى5

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