2020/12/19 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنك المركزي العراقي: سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور 1470 دينار لكل دولار

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