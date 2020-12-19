هادي العامري: عدم السيطرة على مزاد العملة زاد من الأزمة الراهنة

2020/12/19 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان رفع العملة يؤدي الى مشكلة لايمكن السيطرة عليها في الوضع الاقتصادي معتبرا ان عدم السيطرة على مزاد العملة زاد من الازمة الراهنة

وقال العامري، عندما تتوفر الارادة الوطنية وتتوحد القوى السياسية سوف يتم انجاز اي مشروع لبناء العراق..



معربا عن تأييده لأي شركة استثمارية تعمل على إكمال ميناء الفاو بالكامل.

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