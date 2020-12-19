بعد بيان البنك المركزي وتصريح علاوي.. الدولار يقفز متسارعًا في الاسواق العراقية

2020/12/19 | 17:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اقترب سعر صرف الدولار الامريكي من 1400 دينار عراقي في الاسواق المحلية، يوم السبت، وذلك بعد تصريحات ادلى بها وزير المالية علي علاوي وبيان صدر عن البنك المركزي يشير الى تثبيت سعر للصرف.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد مساء اليوم، 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، قد سجلت صباح اليوم 136800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 141000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 136000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد بيان رسمي صدر عن البنك المركزي العراقي، مساء اليوم السبت، يقضي بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

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