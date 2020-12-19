الدفاع التركية تعلن قتل 3 عناصر من PKK بشمال العراق

2020/12/19 | 17:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، قتل 3 عناصر من منظمة “بي كا كا”، في منطقة أفاشين، شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، إنه “تم تحديد مواقع العناصر الثلاثة خلال أعمال الاستطلاع والمراقبة في منطقة أفاشين”.وأضافت، أن “المقاتلات التركية نفذت غارة جوية على الأهداف المحددة، وتمكنت من تحييد العناصر الثلاثة”.وأكدت على استمرار عملياتها العسكرية بعزيمة كبيرة، لغاية القضاء على آخر عناصر “بي كا كا”.

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