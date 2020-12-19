2020/12/19 | 18:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الئائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن خلاطي، التضامن مع متظاهري الاجور اليومية والمهندسين في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي: عدم استقرار البصرة ينعكس سلباً على المحافظات..ويعلن التضامن مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي: عدم استقرار البصرة ينعكس سلباً على المحافظات..ويعلن التضامن مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).