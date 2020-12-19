رسالة اخيرة لفيسبوك وللحياة

2020/12/19 | 18:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} في حادثة مروعة، أقدمت أم أميركية على الانتحار بعد إطلاق الرصاص باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها وإصابة ابنتها بجروح بالغة في ولاية تكساس.

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