السليمانية تحتضن بطولة للدراجات الهوائية

2020/12/19 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة السليمانية اقامة بطولة للدراجات الهوائية (الجبلية) في منطقة "قلريسي" بمشاركة أكثر من 40 متسابقا من الفتيات والشبان.

ونظم الاتحاد المركزي العراقي فرع السليمانية هذة البطولة برعاية شبكة اسياسيل, وتم توزيع الهدايا على الفائزين والمشاركين بالسباق.

PUKmedia/ عدنان الجاف/ السليمانية

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