بعد قرار البنك المركزي.. تعرف على أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/12/19 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذبذبت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية،

اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 138.000 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف

صباح هذا اليوم

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