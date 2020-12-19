علماء دين وشيوخ عشائر من مختلف الطوائف يجتمعون تحت راية الأمام الحسين (ع)

2020/12/19 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت مدينة سيد الاوصياء العصرية

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، ندوة

حوارية حول (التعايش السلمي) والتي

اقامتها شعبة التبليغ الديني وبالتعاون

مع اللجنة العشائرية في محافظة صلاح

الدين، حيث حضر الندوة

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