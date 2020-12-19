ماذا حقق الكاظمي في انقرة ؟

2020/12/19 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الجبوري

طيلة عقود من الزمن، لم تشهد العلاقات

العراقية التركية مسارا ثابتا ومستقرا،

بل ان حالة المد والجزر، والتجاذب الحاد

في بعض الاحيان، والخفيف في احيان اخرى،

كانت هي السائدة والمهيمنة

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