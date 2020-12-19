2020/12/19 | 18:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت طهران نيتها تشديد القيود الوقائية لمواجهة تفشي كورونا بـ”إغلاق المتاجر وتقييد حركة المرور في وقت مبكر عن المعتاد” استعدادا للاحتفال بعيد “يلدا” أول أيام الشتاء.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بشأن الاحتفالات بهذا العيد المحلي، حسب التقويم الإيراني، “فلنتجنب التجمعات كي لا يقل عددنا” داعيا إلى تفادي التجمعات العائلية الكبيرة خلال إحياء ليلة “يلدا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تغلق المتاجر وتقيد الحركة بسبب احتفال!! first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تغلق المتاجر وتقيد الحركة بسبب احتفال!!) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تغلق المتاجر وتقيد الحركة بسبب احتفال!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).