كبير الأطباء في إنجلترا: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع‎

2020/12/19 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.

وقال ويتي، (19 كانون الأول 2020)، إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.

وأشار إلى أنه "لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن الطفرة الجديدة أكثر فتكا من سابقاتها أم أنها قادرة على مقاومة اللقاحات المضادة لكورونا"، موضحا أن "أبحاثا علمية جارية لتأكيد أو نفي ذلك".

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في 14 ديسمبر، بالكشف عن طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن.



وأشار هانكوك إلى أن العلماء لا يملكون أدلة تشير إلى أن الطفرة الجديدة تسبب مضاعفات أكثر خطورة بالنسبة لصحة وحياة الإنسان من الطفرات التي تم رصدها سابقا من مرض "كوفيد-19".

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