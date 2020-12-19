بيان من وزارة المالية عقب تحديد سعر صرف الدولار

2020/12/19 | 18:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت وزارة المالية، السبت، بياناً، بشأن سعر صرف الدولار الأميركي في السوق العراقية، وذلك ع...

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