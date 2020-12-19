2020/12/19 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}ْ ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال ساعتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار خلال ساعتين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر صرف الدولار خلال ساعتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).