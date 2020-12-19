العمليات المشتركة تعلن نتائج عملياتها الخاصة بتجفيف منابع الارهاب في سامراء وكركوك والانبار

2020/12/19 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن نتائج العمليات الخاصة بتجفيف منابع الارهاب في سامراء وكركوك والانبار.

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