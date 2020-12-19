البنك المركزي العراقي يحدد اسعار الدولار

2020/12/19 | 18:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد قرر البنك المركزي العراقي اليوم السبت (19 ديسمبر) تحديد اسعار الدولار في الأسواق العراقية بعد ان شهد ارتفاعا ملحوظا منذ ايام.وقال وزير المالية علي غلاوي ان سعر الدولار المحدد 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي والبنك سيضيف هامشاً لن يكون كبيراً وقد يصل إلى 1490 …

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