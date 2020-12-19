توضيح حول رفع التأشيرات بين العراق وتركيا

2020/12/19 | 18:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حسن الجنابي السفير العراقي في أنقرة، اليوم السبت، توضيحا حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين العراق وتركيا والخاصة بسمات الدخول "التأشيرات" بين الجانبين.

وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيس بوك وتابعه PUKmedia، ان من مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي العراقي الى أنقرة هو الإتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد داعش، مضيفا انه وربما تعديل أو إضافة فقرة او إثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت الى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة الى اللجوء الى التأشيرات اللاصقة.

واضاف: انه ومنذ شهر أيار الماضي أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعب ومكلف ومربك، لافتا لاى انه عمل على تجنيب المواطنين هذه الصعوبات في الفترة الماضية من خلال مشاورات قنصلية وتتوج الأمر في لقاء وزيري خارجية البلدين في انقرة يوم 16 من الشهر الجاري ثم اتفاق الرئيسين الكاظمي واردوغان يوم 17 وأعلن الأمر في المؤتمر الصحفي لهما.

أعرب الجنابي، عن اعتقاده، ان هذا منجز مهم للمواطنين العراقيين اولاً سواء كانوا من السياح او الباحثين عن العلاج او الدراسة او الزيارات القصيرة لأغراض اضطرارية مختلفة إضافة الى المستثمرين والعمال من الجانبين، منوها الى انه يمكن تصور حجم المنجز اذا عرفنا ان تركيا تستقبل ما معدله مليون وثلاثمائة زائر عراقي سنوياً، وان هناك اكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وان حجم التجارة يتجاوز (16) مليار دولار، وأن لدينا عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس التركية وأن تركيا هي المكان الأكثر جاذبية للعراقيين مقارنة بدول الجوار وغير ذلك.



كل هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار العودة الى اتفاق 2009 القاضية بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات.

وأكد السفير انه من المقرر ان تعقد في كانون الثاني المقبل، اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم إياها وتحديثها وادخالها حيز التنفيذ بأقرب فرصة، منوها الى انه سيتم اعلام الجميع بأي تطور.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد أجرى الخميس الماضي زيارة رسمية الى تركيا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن العراق يتطلع إلى مزيد من العلاقة مع الجانب التركي وانه لن يكون بمحور ضد آخر"، مبينا أن "العراق يثق بقدرة الشركات التركية على العمل بنجاح في العراق وابوابنا مفتوحة أمام رجال الاعمال الاتراك".

وأضاف: اننا نعمل على التوصل لخطة عمل مشتركة في ملف المياه، مبينا انه وقع مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد.

PUKmedia متابعة

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