قانوني: موازنة 2020 تخالف الدستور العراقي والميثاق الدولي

2020/12/19 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 يخالف بنود الدستور العراقي وقوانين الميثاق الدولي.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 يضم اخطاء قانونية ودستورية كبيرة يصعب تمرييرها داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “الموازنة تخالف المواد الدستورية التي تتعلق بالعيش الكريم، فضلا عن مخالفتها لقوانين الميثاق الدولي”.

واضاف ان “الموازنة ضمت استقطاعات غير دستورية لرواتب الموظفين اضافة الى فرض ضرائب في الوقت نفسه حيث ان هذه السياسة خاطئة ولا يمكن تمريرها”، مبينا ان “رفع سعر الصرف يخالف المواد القانونية المتعلقة بالبنك المركزي “.

اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، اليوم السبت، رفع سعر بيع الدولار في الاسواق العراقية بانه نتاج غياب السياسة الاقتصادية الحقيقية المنقذة

واعلن علاوي، في وقت سابق من اليوم السبت.



رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مؤكدا ايقاف التعيينات كافة في موازنة العام المقبل.



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