العمليات المشتركة تعلن مقتل خمسة 'ارهابيين' في منطقة جرف النصر

2020/12/19 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن مقتل خمسة "ارهابيين" في منطقة جرف النصر شمال بابل، فيما أكدت اعتقال خمسة "عناصر إرهابية" في الطارمية شمالي بغداد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب تواصل قواتنا الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت وزارة الدفاع من خلال عمليات سامراء من العثور على ٤ قذائف ١٥٥ ملم ، و٣٨ فتيل تفجير ، واسطوانة اوكسجين مع علم لعناصر داعش".

وأضافت أنه "تم العثور على وكر يحتوي أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروع وروبن ماء، وقد تم اتلافها تحت السيطرة، والقت الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة ارهابيين في كركوك والانبار".ولفت بيان القيادة الى أن "وزارة الداخلية نفذت من خلال قيادة الشرطة الاتحادية واجب تفتيش في كركوك وعثرت على مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش وقد تم اتلافها"، مؤكداً أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما احبطت قوات الواء ٤٧ الحشد الشعبي محاولة في منطقة جرف النصر العويسات، وتمكنت من قتل ٥ ارهابيين كمعلومات أولية، في حين القى جهاز الامن الوطني القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء قضاء الطارمية".

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