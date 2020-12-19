نفط بغداد يتخطى شقيقه بالبصرة في الدوري السلوي الممتاز

2020/12/19 | 18:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

تغلب فريق النفط على شقيقه نفط البصرة في اطار مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز بكرة السلة.

واقيمت المواجهة على صالة الشعب في العاصمة بغداد، حيث انتهت بنتيجة 75-43.

نجم المباراة المحترف كيفن جالاوي، نجح في حصد 14 نقطة بمفرده.

وكان الشرطة قد تغلب على الحلة بنتيجة 111-58 في افتتاح المسابقة.



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