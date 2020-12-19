القانونية النيابية : الاستمرار بمناقشة قانون المحكمة الاتحادية ومقترحات الكتل

2020/12/19 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت اللجنة القانونية النيابية الاستمرار بمناقشة قانون المحكمة الاتحادية ودراسة التعديلات المقترحة من رؤساء الكتل .وناقشت اللجنة ، خلال اجتماعها الدوري اليوم ، قانون النشر في الجريدة الرسمية وقانون مجلس النواب وتشكيلاته ، فضلا عن مقترح قانون الغاء التصاريح الامنية في بعض المحافظات./انتهى5

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