بالأرقام.. المركزي العراقي يعلن رسمياً تغيير سعر الدولار

2020/12/19 | 18:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، باصدار بيانا اعلن فيها رسمياً تغيير سعر صرف الدولار رسمياً....

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