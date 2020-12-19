خبراء في الصحة العقلية : ترامب سادي ولا اخلاقي

2020/12/19 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي، السبت، انه وطبقا لمجموعة من خبراء الصحة العقلية فان التحليل النفسي للصحة العقلية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اثبتت بان سلوكه يدل على السادية واللااخلاقية في تصرفاته خصوصا بعد خسارته الانتخابات الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “الرئيس الامريكي المنتهية ولايته قد يرحل قريبا ، لكن هناك عقود امام الباحثين سيقضونها في الفصول الدراسية وقاعات البحث لتفكيك وتحليل سلوكيات ترامب من خلال الشهود العيان والخبرات”.

واضاف أن الخبراء أن “ترامب اصبح يفي بمعايير لأمراض نفسية متعددة ونماذج لشخصية مضطربة في السلوك لكن ما يمكن أن يتفق عليه الجميع هو أن ترامب بعيد عن الواقع وخطير، وربما انعكاسات تتمثل في الشخصية المعادية للمجتمع ، والشخصية النرجسية ، والاعتلال النفسي ، والميكيافيلية والاعتلال الاجتماعي ، والسادية ، والسلطوية”.

واوضح الخبراء انه ” وطبقا آلاف المقاطع الصوتية والفيديو والأدلة المكتوبة ، ليس فردًا معقدًا.



إن عملية تفكيره ومهاراته الكتابية والتحدثية ومفرداته محدودة وغير ناضجة وملموسة بطبيعتها، اما نطاقه العاطفي فمحدود و سطحي إلى حد كبير مع الإثارة التي تُرى في شكل غضب ، ونرفزة ، ومقاومة مع المشاعر الإيجابية “.

واشار التقرير الى أن ” ترامب ارتكب اكثر من 20 الف كذبة منذ توليه منصبه عام 2017 ، هذا الحجم الهائل للأكاذيب ، من الأكاذيب البيضاء الصغيرة إلى تلك التي لها عواقب مميتة ، التي يتفوه بها الرئيس كافٍ لإرباك الجمهور وإرباكه.



ولكن ، بشكل عام تخدم هذه الأكاذيب غرض إنشاء والحفاظ على الخيال النرجسي لترامب”.



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