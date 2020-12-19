بعملية أمنية.. قتل 5 إرهابيين في منطقة جرف النصر العويسات بعملية أمنية

2020/12/19 | 18:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن نتائج العمليات الخاصة بتجفيف منابع الارهاب في سامراء وكركوك والانبار.وجاء في بيان العمليات، تلقته “الايام”، انه” بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب تواصل قواتنا الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت وزارة الدفاع من خلال عمليات سامراء من العثور على ٤ قذائف ١٥٥ ملم ، و٣٨ فتيل تفجير ، واسطوانة اوكسجين مع علم لعناصر داعش”.واضاف” كما عثرت على وكر يحتوي أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروع وروبن ماء، وقد تم اتلافها تحت السيطرة”.وتابع البيان” الى ذلك القت الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة ارهابيين في كركوك […]

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قتل 5 إرهابيين في منطقة جرف النصر العويسات بعملية أمنية أولاً على الايام نيوز.

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