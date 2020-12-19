حزب كردي يكشف سبب عدم التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حتى الآن

2020/12/19 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف القيادي في الجماعة الإسلامية عبد الله نوري، السبت، عن أسباب تأخر التوصل لاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال نوري لـ /المعلومة/ إنه “نتيجة للضغوط التي فرضتها الكتل السياسية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فأن الحكومة الاتحادية طلبت تسليما كاملا للنفط وأن تتولى بغداد إدارة المنافذ الحدودية، مع إغلاق المعابر غير الرسمية”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم تماطل من أجل كسب بعض الامتيازات وعدم تسليم النفط كاملا، مع تسليم 50% من عائدات المنافذ الحدودية، لآن تسليم جميع العائدات، سيجعل أحزاب السلطة وعوائلها تخسر عائدات يومية تقدر بمليارات الدنانير تذهب لجيوبها”.

وأشار إلى أنه “حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين بغداد وأربيل، وفي ظل وجود هذه المماطلة فأنه من الصعوبة الموافقة على حصة الإقليم في موازنة 2021”.

ومنذ أكثر من أسبوع يتواجد وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، من أجل التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة .انتهى 15 ع

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