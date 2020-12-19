ضربة تصيب العراقيين بالدوار اثر انخفاض الدينار العراقي مقابل الدولار

2020/12/19 | 19:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

"لم أعد استطيع التفكير ولا التخطيط للمستقبل"، عبارة رددها رحيم جواد ذو (55 عاما)، في إشارة لحجم الضرر الذي لحق به جراء الصعود السريع للدولار أمام الدينار.

جواد يوضح ، بأنه بات "يشعر بالدوار نتيجة تعرضه لخسارة فادحة وتوقفت أعماله نتيجة تذبذب أسعار الصرف".

حالة جواد تنطبق على آلاف ا...

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