تسجيل طفرة جديدة لكورونا تنتشر بسرعة كبيرة

2020/12/19 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، الأستاذ كريس ويتي، اليوم السبت، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.

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