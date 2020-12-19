مقتل 5 ارهابيين في جرف النصر

2020/12/19 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن مقتل خمسة "ارهابيين" في منطقة جرف النصر شمال بابل، فيما أكدت اعتقال خمسة "عناصر إرهابية" في الطارمية شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب تواصل قواتنا الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت وزارة الدفاع من خلال عمليات سامراء من العثور على 4 قذائف 155 ملم ، و38 فتيل تفجير ، واسطوانة اوكسجين مع علم لعناصر داعش".

وأضافت أنه "تم العثور على وكر يحتوي أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروع وروبن ماء، وقد تم اتلافها تحت السيطرة، والقت الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة ارهابيين في كركوك والانبار".

ولفتت الى، أن "وزارة الداخلية نفذت من خلال قيادة الشرطة الاتحادية واجب تفتيش في كركوك وعثرت على مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش وقد تم اتلافها"، مؤكدة أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما احبطت قوات الواء 47 الحشد الشعبي محاولة في منطقة جرف النصر العويسات، وتمكنت من قتل 5 ارهابيين كمعلومات أولية، في حين القى جهاز الامن الوطني القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء قضاء الطارمية".

PUKmedia اعلام قيادة العمليات المشتركة

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