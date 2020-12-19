مجلس النواب يرفع جلسته ويعقد جلسة جديدة

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

رفع مجلس النواب جلسته الـ (٣١) وافتتح النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي ،أعـمـال الجلســـــة رقم (٣٢)

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