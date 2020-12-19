الدولار يتخطى حاجز الـ 1400 دينار.. أسعار الصرف الآن ببغداد وعدد من المحافظات

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تخطى سعر صرف الدولار الأميركي ، مساء اليوم السبت 19-12-2020، حاجز الـ 1400 دينار بأغلب محافظات العراق بعد إعلان وزارة المالية والبنك المركزي تغيير سعره إلى 1460 دينار للمصارف و الـ 1470 للمواطنين بدءاً من يوم غد الأحد لتقليل عجز موازنة 2021.

وبلغ سعر الصرف مساء اليوم في بورصة الكفاح في بغداد 1420 دولار للبيع فيما سجل سعراً يتراوح ما بين 1420 و 1430 دينار للدولار في عدد من مناطق بغداد.

وافاد مراسل بغداد اليوم بأن الغالبية العظمى من محال الصيرفة في بغداد ترفض بيع الدولار وتعرض شرائه فقط بسعار 140 أو أقل بقليل.

وبلغ سعر الصرف في النجف 1420 مقابل الدولار وفق ما ابلغ به مراسلنا هناك.

وسجلت محافظات الديوانية وذي قار وكربلاء والنجف وميسان وواسط سعر صرف مماثل بلغ 1420 دينار مقابل الدولار فيما وصل سعره في البصرة إلى 1410 دينار مقابل الدولار.

وفي صلاح الدين بلغ سعر الصرف 1410 دينار مقابل الدولار الواحد.

وفي مدن إقليم كردستان سجل سعر صرف الدولار 1410 دينار مقابل الدولار.

وتوقع مصرفيون أن يبلغ سعر الصرف يوم غد 1500 دينار مقابل الدولار بعد تغيير سعر الصرف رسمياً في البنك المركزي العراقي.

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