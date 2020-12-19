أمانة بغداد يحضر منتخب شباب العراق للقائي الاولمبي اللبناني في كربلاء

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020)، بنتيجة التعادل السلبي أمام فريق أمانة بغداد تحضيراً للقائي المنتخب الاولمبي اللبناني في كربلاء.

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" منتخب شباب العراق بكرة القدم منتخب الشباب تعادل سلبياً مع فريق أمانة بغداد في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن تحضيراته لمباراتي منتخب لبنان الاولمبي اللتين ستقامان في كربلاء المقدسة شهر كانون الثاني المقبل استعدادًا لبطولة آسيا تحت 19 عاما".

وكان منتخب شباب العراق قد أقام معسكراً تدريبيا في الدوحة القطرية استعداداً للنهائيات الآسيوية.

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