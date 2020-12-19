البرلمان يوجه باستضافة الوزراء المذكورين في تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجهت رئاسة مجلس النواب باستضافة الوزراء المذكورين ضمن التقرير الخاص للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في جلسات المجلس المقبلة .وانهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، عرض تقريرها نصف السنوي في جلسة اليوم السبت ./انتهى5

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