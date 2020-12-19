العمليات المشتركة تعلن مقتل خمسة ارهابيين في منطقة جرف النصر

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، عن مقتل خمسة ارهابيين في منطقة جرف النصر شمال بابل، فيما أكدت اعتقال خمسة عناصر إرهابية في الطارمية ش...

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