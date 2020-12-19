العراق.. تنفيذ عمليات لتجفيف الارهاب بـ5 محافظات

2020/12/19 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت العمليات المشتركة في العراق، بيانا كشفت من خلاله عن تنفيذ عمليات لتجفيف منابع الإرهاب في 5 محافظات....

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