2020/12/19 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء…

اكد مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي، السبت، أن المحافظة حققت زيادة تقدر بـ 20 الف طن سنويا من محصول الحنطة.

وقال الطائي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء تحقق سنويا زيادة تقدر بـ 20 الف طن من محصول الحنطة، وسنحقق الاكفاء الذاتي خلال العامين القادمين ونتمكن من سد حاجة البطاقة التموينية في المحافظة”.

واضاف ان “العام الحالي شهد ادخال 20 الف دونم كزيادة للمساحات المزروعة، فيما وصل عدد المرشات المحورية الى الف مرشة، وبذلك يكون هناك استثمار كبير للاراضي الصحراوية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما الحنطة”.

يذكر ان كربلاء سوقت العام الماضي 74 الف طن من محصول الحنطة الى منافذ وزراة التجارة.



انتهى25ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تحقق زيادة تقدر بـ 20 الف طن سنويا من الحنطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تحقق زيادة تقدر بـ 20 الف طن سنويا من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).