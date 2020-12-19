البرلمان يرفع جلسته ويعقد جلسة جديدة

2020/12/19 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته رقم ٣١ وافتتح اعمال الجلسة ٣٢ .

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب، رفع، اليوم السبت، جلسته رقم ٣١ وافتتح اعمال الجلسة ٣٢” .

برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب”.

وضااف المصدر، ان “الكعبي يوجه بأستضافة الوزراء المذكورين بالتقرير الخاص للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في جلسات مجلس النواب المُقبلة”.

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