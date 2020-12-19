ارتفاع سعر صرف الدولار خلال ساعتين

2020/12/19 | 19:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال ساعتين.

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