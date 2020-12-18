انتقادات واسعة بعد ظهور صور قاسم سليماني داخل البرلمان العراقي

2020/12/19 | 19:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهات الموالية لإيران أعادت نشر الفيديو (تويتر)

خلّف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أخيراً، موجة غضب واستياء بين الناشطين المدنيين والمدونين والتيار المدني والعلماني، بعدما أظهر صوراً عُلقت في مبنى مجلس النواب لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بـ "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، بمناسبة قرب ذكرى اغتيالهما السنوية في بغداد.

وبحسب مصادر برلمانية عراقية، فإن الصور التي عُلِّقت لقاسم سليماني كانت من قبل تحالف "الفتح" البرلماني، وتحديداً كتلة "السند" التي يتزعمها أحمد الأسدي، الذي يدير أيضاً مليشيا "جند الإمام"، إحدى أبرز الجماعات المسلحة الموالية لإيران.وأعادت مواقع ومنصات الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، نشر الصور والمقطع المتداول، معتبرة ذلك "رداً للجميل" لـ"قادة النصر" على تنظيم "داعش"، إلا أن ناشطين ومتظاهرين رفضوا الخطوة، معتبرين أن سليماني واحد من أكثر المخترقين لسيادة العراق، والمسببين لدمار البلاد، بحسب تعبيرهم.وتواصل "العربي الجديد" مع القيادي في مليشيا "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، الذي أكد أن "الغاية من رفع صور سليماني والمهندس التذكير بأهمية إنجازاتهما الأمنية وما قدماه للعراقيين من خدمات أسهمت بطرد تنظيم (داعش)، ودحرت الإرهاب في السنوات الماضية".

الان جانب من تحضيرات للحفل التأبيني الخاص لذكرى استشهاد القائد ابو مهدي المهندس والقائد الجنرال قاسم سليماني يوم غد السبت بمجلس النواب العراقي pic.twitter.com/GT3iAzUfiD

— mousa alkhazali (@kh_m313) December 18, 2020

وبيَّن سالم أنه "لا يرى مبادرة النواب في رفع الصور مخالفة للقانون، لكون هذا الأمر يحدث في بلدان كثيرة"، موضحاً أن "لكل شخص حرية الرأي والتعبير والقبول والرفض، ولكن بما يتناسب مع الآداب العامة والمعقول.



ولا بد من الاعتراف بأن سليماني والمهندس كانت لهما أدوار مهمة في الحرب على الإرهاب وتحرير العراق من التنظيم الإرهابي".

من جهته، قال الباحث بالشأن العراقي، شاهو القره داغي، إن "نواب البرلمان العراقي منشغلون بالاستعدادات لإحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، بينما مشاكل العراقيين والأزمة الاقتصادية والمشاكل المالية ليست في قائمة اهتماماتهم.



الحجي (سليماني) كان له فضل رئيسي في وصولهم إلى البرلمان، ولذلك لن ينسوا أفضاله عليهم".

نواب البرلمان العراقي منشغلون بالاستعدادات لاحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، بينما مشاكل العراقيين و الازمة الاقتصادية و المشاكل المالية ليست في قائمة اهتماماتهم .الحجي كان له فضل رئيسي لوصولهم الى البرلمان ولذلك لن ينسوا افضاله عليهم.

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 18, 2020

وغرّد الصحافي والكاتب العراقي، إياد الدليمي، قائلاً: "ليس البرلمان الإيراني، إنه برلمان #العراق، يضع صورة كبيرة لقاتل مجرم اسمه قاسم سليماني، من حقكم أن تحتفلوا به وأن تحبوه لأنه تاج رأسكم، ولكن ليس من حقكم أن تفرضوه على العراق، العراقيون يعتبرونه مجرماً، سيمزقون صورته ذات ربيع، فانتظروا".

ليس البرلمان الإيراني، إنه برلمان #العراق ، يضع صورة كبيرة لقاتل مجرم أسمه قاسم سليماني، من حقكم أن تحتفلوا به وأن تحبونه لانه تاج راسكم، ولكن ليس من حقكم أن تفرضوه على العراق، العراقيون يعتبرونه مجرماً، سيمزقون صورته ذات ربيع، فانتظروا pic.twitter.com/rGnrCvfl0g

— اياد الدليمي (@iyad732) December 19, 2020

من جهته، قال الصحافي زياد السنجري، إن "قاسم سليماني مجرم حرب وقام بعمليات إبادة جماعية وتغيير ديمغرافي في داخل العراق وسورية، الاحتفاء به وبصوره داخل البرلمان العراقي دليل قاطع على تبعية الطبقة السياسية في العراق لنظام الملالي في طهران".

قاسم سليماني مجرم حرب وقام بعمليات ابادة جماعية وتغيير ديمغرافي في داخل العراق وسورياالاحتفاء به وبصوره داخل البرلمان العراقي دليل قاطع على تبعية الطبقة السياسية في العراق لنظام الملالي في طهران pic.twitter.com/0llVwue47Y

— زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) December 19, 2020

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